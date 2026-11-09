GROENLO — Groenlo organiseert gesprek over mentale gezondheid en suïcide binnen de queer gemeenschap

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Foto: PR

Op woensdag 25 november komt de queer gemeenschap uit de Achterhoek samen voor een avond over mentale gezondheid en suïcidepreventie. De bijeenkomst ‘Samen Minder Suïcide’ wordt gehouden in het Mattelier in Groenlo en start om 19.30 uur.

De avond is bedoeld voor queer personen, professionals en andere betrokkenen die willen praten over hoe het écht gaat en hoe ze er voor elkaar kunnen zijn in moeilijke tijden. Het gesprek richt zich op het bespreekbaar maken van suïcidale gedachten en het herkennen van signalen bij jezelf of iemand anders.

Eenzaamheid en het gevoel nergens helemaal zichzelf te kunnen zijn wegen binnen de queer gemeenschap vaak zwaar. Tegelijkertijd is het lastig om hierover open te praten. Daarom willen de organisatoren, Achterhoek Pride x Trots IN de Achterhoek en GGD Noord Oost Gelderland, ruimte creëren om samen te luisteren, ervaringen uit te wisselen en te onderzoeken wat steun biedt.

Deelnemers bepalen zelf wat ze willen delen; luisteren zonder spreken is ook welkom. De avond begint met gespreksafspraken om een veilige omgeving te garanderen. Naast queer mensen zijn ook vrienden, familieleden en anderen die betrokken zijn uitgenodigd.

De bijeenkomst sluit aan bij de campagne ‘Tell me about it’ en duurt tot 22.00 uur. Aanmelden kan via de website van Achterhoek Pride.