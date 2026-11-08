GROENLO — Grol JO13-2 wint met 4-1 bij DZC’68 JO13-3

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Foto: Marcel Houwer

De JO13-2 van Grol heeft zaterdag 7 november een overtuigende 4-1 overwinning behaald op bezoek bij DZC’68 JO13-3 in Doetinchem. Ondanks het vroege tijdstip en de koude omstandigheden met een bevroren grasveld, speelde Grol een sterke wedstrijd tegen de plaatselijke tegenstander.

Al binnen twee minuten wist Grol op voorsprong te komen door een eigen doelpunt van DZC’68, nadat Bas een corner voor het doel bracht en een verdediger de bal over de lijn tikte. Het team speelde geconcentreerd, creëerde diverse kansen en hield het initiatief, ook al wist DZC’68 kort voor rust verrassend te scoren waardoor de stand 1-2 was bij de pauze.

In de tweede helft verbeterde Grol het spel zelfs nog, met onder meer een sterke rol van Tygo op de rechterhelft. Hij leverde twee beslissende assists: één op Scot, waardoor het 1-3 werd, en later op Senn die het vierde doelpunt maakte. Verdedigend liet Grol weinig toe, vooral dankzij de aanvoerder Lennon en Gijs die het DZC-aanvallen goed wisten te blokkeren. Doelman Oskar pakte de schaarse kansen van DZC’68 uitstekend op.

Ondanks enkele goede mogelijkheden wilde de bal niet vaker in het net, mede door het sterke keeperswerk van DZC. Toch was de overwinning ruimschoots verdiend, waarmee Grol verder klimt in de competitie. Volgende week wacht een lastige confrontatie tegen Dinxperlo, dus deze overwinning is een welkome opsteker voor het team.