GROENLO — Hotel de Havezate in Groenlo wil ontbijtzaal uitbreiden en infinitypool aanleggen

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Foto: Marcel Houwer

Hotel de Havezate aan de Elshofweg wil de ontbijtzaal uitbreiden en een infinitypool aanleggen aan de waterzijde van het hotel. Het college van burgemeester en wethouders van Oost Gelre heeft op 27 oktober in principe ingestemd met deze plannen.

De uitbreiding van de ontbijtzaal moet het comfort en de capaciteit voor hotelgasten vergroten. Daarnaast wil het hotel een infinitypool realiseren, waarmee het zich wil onderscheiden en aantrekkelijker wil worden voor bezoekers. Volgens het college spelen moderne wellness- en recreatievoorzieningen een belangrijke rol bij de keuze van gasten voor een verblijf. De gemeente verwacht dat deze toeristische voorzieningen ook extra bestedingen in de lokale economie kunnen stimuleren.

De plannen zijn nog niet definitief. Omdat de uitbreiding buiten het huidige bouwvlak van het omgevingsplan valt, is een omgevingsvergunning nodig via een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). De initiatiefnemer kan nu onderzoeken laten uitvoeren en de vergunning aanvragen.

Ook moet het hotel aantonen hoe omwonenden en andere belanghebbenden bij de plannen zijn betrokken. De resultaten hiervan worden meegenomen bij de verdere beoordeling van de vergunningaanvraag. Het college geeft aan dat de uitbreiding aan de waterzijde zo wordt ingepast dat het aanzicht vanaf de openbare ruimte nauwelijks verandert.

De locatie van het hotel is de Elshofweg in Groenlo. De volgende stap is dat de initiatiefnemer de benodigde onderzoeken uitvoert en de vergunningaanvraag indient.