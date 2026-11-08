REGIO — Personeelstekort legt druk op ambulancemeldkamer Oost-Nederland

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De ambulancemeldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn kampt met een ernstig personeelstekort. Hierdoor kon de meldkamer tijdens enkele nachten geen 112-oproepen aannemen. Andere meldkamers namen deze telefoontjes tijdelijk over.

De meldkamer bedient vijf veiligheidsregio’s in Gelderland en Overijssel, waaronder Noord- en Oost-Gelderland. Ondanks de problemen bleef het alarmnummer 112 bereikbaar en zijn er geen signalen dat de veiligheid van patiënten in gevaar is gekomen. Om verdere problemen te voorkomen is een crisisteam ingesteld. Ook zijn scholingsactiviteiten en neventaken tijdelijk stopgezet om het personeel te ontlasten.

Deze situatie onderstreept de druk die het personeelstekort legt op de spoedeisende hulp in de regio. De meldkamer speelt een cruciale rol in het coördineren van ambulancezorg en het snel beantwoorden van noodoproepen.

Meer informatie over de meldkamer en de veiligheidsregio’s is te vinden op de officiële website van de ambulanceregio Oost-Nederland.