GROENLO — Twee kop-staartbotsingen met zeven auto’s op Winterswijkseweg in Groenlo

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Foto: PR

Op vrijdagmiddag 7 november 2026 gebeurden op de Winterswijkseweg in Groenlo twee kop-staartbotsingen vlak na elkaar. In totaal waren zeven auto’s betrokken bij de ongevallen.

De eerste botsing vond plaats ter hoogte van de Oosterholtseweg en Gasteveldsdijk. Een automobilist wilde afslaan, waarna drie achteropkomende voertuigen op elkaar botsten. Terwijl hulpdiensten het eerste ongeval aan het afhandelen waren, ontstond kort daarna een tweede kop-staartbotsing in de buurt, waarbij nog eens drie auto’s betrokken raakten.

Ambulancepersoneel controleerde alle inzittenden. Eén persoon is voor nader onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Bij de tweede botsing raakte niemand gewond. Drie beschadigde auto’s moesten worden weggesleept.

De politie onderzoekt de oorzaak van de ongevallen.