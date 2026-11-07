GROENLO — Rockband De Halsband viert vijfjarig jubileum met verloting roze limousine

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Foto: Jade Zonnenberg

De rockband De Halsband viert op zaterdag 14 november haar vijfjarig bestaan in City Lido in Groenlo. Tijdens het jubileumfeest maakt één van de bezoekers kans om eigenaar te worden van de opvallende roze limousine van de band.

De limousine is een Amerikaanse auto met een 5,4 liter benzinemotor en biedt plaats aan negen personen, inclusief chauffeur. Dit bijzondere voertuig is de afgelopen jaren nauw verbonden geweest met De Halsband en vormt een herkenbaar symbool van de band.

De actie om de limousine te verloten is een bijzondere manier om het jubileum te vieren. De band wil zo een van de bezoekers de kans geven om met de sleutels van hun roze trots naar huis te gaan.

Naast de verloting staat de avond in het teken van stevige rock-’n-roll, humor en de kenmerkende stijl van De Halsband. Het feest begint op 14 november in City Lido, het bekende podium in Groenlo.