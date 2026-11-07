STEENDEREN — Gemeenteraad Bronckhorst dringt aan op snelle oplossing voor onafgemaakte woonwijk in Steenderen

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De nieuwbouwwijk De Punderink in Steenderen kampt met onafgemaakte openbare voorzieningen door het faillissement van projectontwikkelaar BNO Vastgoed. Bewoners ervaren hinder van een onverharde weg, ontbrekende straatverlichting en problemen met de afvoer van regenwater.

De gemeenteraad van Bronckhorst wil dat het college snel actie onderneemt om de situatie te verbeteren, zeker met de donkere en natte wintermaanden in het vooruitzicht. Fracties van CDA, VVD en Lokaal Bronckhorst vroegen om tijdelijke maatregelen, zoals het neerleggen van rijplaten en het plaatsen van verlichting.

Wethouder Robert van Velsen gaf aan dat de afhandeling nu bij de curator ligt, waardoor de gemeente niet zomaar kan ingrijpen. Het is nog onduidelijk wanneer de curator een duidelijk overzicht heeft om verdere stappen te zetten. Ondertussen houden bewoners nauw contact met de raad en hopen zij op spoedige hulp.