LOCHEM — Lochem organiseert bijeenkomst over de rol van casemanager dementie

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Op vrijdagochtend 13 november staat in het Stadshuus aan de Markt 3 een bijeenkomst van Alzheimer Trefpunt Lochem gepland. Tijdens deze bijeenkomst staat de rol van een casemanager dementie centraal.

Casemanagers dementie zijn vaste, persoonlijke begeleiders voor mensen met dementie en hun naasten. Vanaf het moment van de diagnose tot en met het levenseinde of een opname in een verpleeghuis bieden zij ondersteuning. Twee casemanagers, Helma Sletterink van zorginstelling Marga Klompé en Sandra Hendriksen van Sensire, gaan in een interviewvorm in gesprek over hun rol.

Daarnaast delen twee ervaringsdeskundigen hun ervaringen met ondersteuning door een casemanager dementie. Alzheimer Trefpunt hoopt zoveel mogelijk gasten te verwelkomen die hun eigen ervaringen willen delen.

De bijeenkomst begint om 10.30 uur met inloop vanaf 10.00 uur en duurt tot 12.00 uur. Aanmelden is niet nodig.