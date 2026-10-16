Dinxperlo oefent met noodsteunpunt voor langdurige storingen

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In het multifunctionele centrum De Kiem in Dinxperlo is woensdag 14 oktober geoefend met een noodsteunpunt voor situaties waarin langdurig stroom, telefonie en internet uitvallen. De gemeente Aalten simuleerde een dergelijke storing om de inzet van het steunpunt te testen.

Tijdens de oefening richtten deelnemers zich op het verstrekken van informatie aan inwoners, het aannemen van noodmeldingen en hulpvragen, en het koppelen van hulp aan mensen die ondersteuning nodig hebben. Ook werd aandacht besteed aan het beschikbaar stellen van noodstroom voor medisch noodzakelijke apparatuur.

De Kiem is aangewezen als noodsteunpunt voor Dinxperlo. Inwoners kunnen hier tijdens een noodsituatie terecht voor informatie en om meldingen door te geven als telefonisch contact niet mogelijk is. Het steunpunt fungeert niet als opvanglocatie en verstrekt geen voedsel of drinkwater.

Deze oefening maakt deel uit van een landelijke pilot om de rol en werking van noodsteunpunten te verbeteren. Door de ligging van Dinxperlo aan de Duitse grens wordt ook gekeken naar mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking in noodsituaties.

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Aalten.