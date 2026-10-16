LICHTENVOORDE — Lichtenvoorde onderzoekt historische waarde van terrein Hulshof Herwalt

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Onderzoek wijst uit dat het voormalige terrein van leer- en tassenfabriek Hulshof Herwalt meer historische waarde heeft dan alleen het rijksmonument dat er staat. De gemeente Oost Gelre laat onderzoeken welke gebouwen en onderdelen behouden kunnen blijven als gemeentelijk monument binnen de plannen voor een nieuwe woonwijk.

De organisatie BOEi, gespecialiseerd in historisch industrieel erfgoed, bracht dit in kaart. Naast het rijksmonument erkennen zij ook waarde in delen van de fabriek zoals het Gele Kantoorgebouw, het Oude Magazijn en originele elementen als glas-in-loodramen, het trafohuisje en een keuken uit 1948. Verschillende gebouwen hebben hun oorspronkelijke materialen en indeling goed bewaard.

BOEi adviseert om deze onderdelen aan te wijzen als gemeentelijk monument, maar een definitief besluit ligt nog niet vast. De gemeente onderzoekt eerst de bouwkundige staat, mogelijkheden voor nieuwe functies zoals woningen, financiële haalbaarheid en de interesse vanuit de markt. Tot die tijd worden de waardevolle objecten niet gesloopt of veranderd.

Het terrein van Hulshof Herwalt ligt aan de rand van het centrum, in de omgeving De Driehoek. Sinds het vertrek van de leerlooierij biedt dit ruimte voor een nieuwe woonwijk. De gemeente wil hiervoor vooral woningen bouwen voor jongeren, ouderen en kleine huishoudens, met aandacht voor ontmoeting en verbondenheid in de buurt. Het behoud van erfgoed moet met deze plannen samengaan, zodat het nieuwe woongebied respect toont voor de geschiedenis.

Naast het bouwhistorisch onderzoek werd ook natuuronderzoek uitgevoerd om te bekijken of beschermde planten en diersoorten aanwezig zijn. Uit aanvullend onderzoek blijkt dat soorten als vleermuizen, huismussen en zwaluwen niet zijn aangetroffen. Hierdoor zijn geen extra beschermingsmaatregelen nodig, wat vertraging bij de woningbouw voorkomt.

De gemeente heeft de onderzoeksrapporten openbaar gemaakt. Zij zijn te vinden op de website van Oost Gelre via onderzoeken omgeving De Driehoek.