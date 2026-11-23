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Huis Landfort bereidt zich voor op de winter met een reeks evenementen en activiteiten in december 2026 en januari 2027. Voor het eerst organiseert het landgoed speciale Advent-rondleidingen, waarbij het historische huis in kerstsfeer te zien is. Daarnaast staan er in januari twee concerten gepland die het nieuwe jaar muzikaal inluiden.

In december zijn er vier Advent-rondleidingen op vrijdag 4 en 11 december om 20.00 uur en op zaterdag 12 en zondag 13 december om 16.00 uur. Bezoekers kunnen het landhuis ontdekken met kerstversiering en sfeervolle verlichting, en zien bloemcreaties van de Gendringse bloemist Bart Bresser. Voorafgaand aan de rondleidingen is er een warm drankje inbegrepen. De rondleidingen worden ook in het Duits aangeboden. Tickets kosten €17,50 per persoon.

Op zondag 10 januari 2027 verzorgt het zanggezelschap de Görgelpiepen een winterconcert in het Koetshuis van Huis Landfort. De groep, opgericht in 1968 in Silvolde, brengt een gevarieerd repertoire van klassieke muziek tot evergreens en eigen liederen. Het concert begint om 15.00 uur en duurt tot ongeveer 16.45 uur. Vooraf is er een rondleiding voor bezoekers met een combinatieticket. Een concertticket kost €15, een combinatieticket met rondleiding €25.

Een week later, op zondag 17 januari, volgt een nieuwjaarsconcert door Kamerorkest Bergh. Dit concert brengt een muzikale vertelling rond het epische gedicht Hiawatha, met muziek van Dvořák en Coleridge-Taylor en poëzie voorgedragen door verteller Fekko Huisman. Het concert start om 14.30 uur en duurt tot 15.30 uur, met een rondleiding vooraf voor combinatieticketbezitters. Ook hier kosten tickets €15, combinatietickets €25.

Naast de evenementen is Huis Landfort bezig met het overwinteren van kuipplanten in de Oranjerie en kas. Deze planten, waaronder citrusbomen en pelargoniums, krijgen een beschutte plek om de winter door te komen, een traditie die aansluit bij het historische beheer van buitenplaatsen.

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het landgoed en worden jaarlijks bedankt met een uitje. Dit jaar bezocht het team Kasteel Huis Bergh in ‘s-Heerenberg. Nieuwe vrijwilligers zijn welkom om zich aan te sluiten bij de circa tachtig vaste vrijwilligers die zich inzetten voor diverse taken op Huis Landfort.

Tickets voor de Advent-rondleidingen en concerten zijn te reserveren via de officiële ticketpagina’s van Huis Landfort.

Meer informatie is te vinden via de ticketpagina.