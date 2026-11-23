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Op zaterdag 12 december 2026 verandert de Sint Werenfriduskerk in Zieuwent in een sfeervolle locatie voor het kerstconcert Christmas by Candlelight. Vanaf 19.30 uur klinkt er een selectie kerstmuziek uit de barokke en klassieke traditie, uitgevoerd in het warme licht van kaarsen.

Het programma bevat onder meer muzikale hoogtepunten uit Bachs Weihnachtsoratorium en Magnificat, Händels Messiah en Telemanns Kerst Oratorio. De uitvoering wordt verzorgd door solisten Hilde Coppé, Vincent Lesage, Jan Wouters en Joep van Geffen, samen met Vocaal Ensemble Ex Arte, projectkoor Concentus Cantzione en Barokorkest La Sorpresa. Dirigent Emile Engel leidt het concert.

De avond biedt een combinatie van feestelijke koorwerken, indrukwekkende aria’s en de klanken van trompetten en pauken. De kerk is speciaal verlicht met kaarsen om een intieme kerstsfeer te creëren.

Voorafgaand aan het concert en tijdens de pauze is er gelegenheid voor een kop koffie, thee of een andere consumptie. Tickets zijn verkrijgbaar via de website van Oost Klassiek.