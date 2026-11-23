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Foto: PR

Een 25-jarige man uit Winterswijk is zondag vroeg in de ochtend aangehouden na een ernstig verkeersongeval op de Aaltenseweg in Lichtenvoorde. Rond 03.15 uur botste hij met een fietser bij de kruising met de Clarissenstraat.

De fietser, een 19-jarige inwoner van Lichtenvoorde, raakte daarbij ernstig gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de witte bestelbus reed na de aanrijding door, maar de politie vond het voertuig later terug en onderzoekt het verder. De man wordt als verdachte verhoord.

De politie roept getuigen en mensen met camerabeelden op zich te melden via 0900-8844.