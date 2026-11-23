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Op een nog onbebouwde kavel aan de Lievelderweg in Lichtenvoorde kan mogelijk een kantoor verrijzen. Het college van Oost Gelre heeft op 10 november besloten een procedure te starten om het bestemmingsplan voor deze locatie te wijzigen.

De betreffende grond, kavel 10a, is eigendom van de gemeente en was oorspronkelijk bestemd voor een bedrijfswoning. Sinds het vaststellen van het bestemmingsplan in 2020 is de kavel niet verkocht of ontwikkeld. Nu heeft Gerolifan N.V., de holdingmaatschappij van Morssinkhof, interesse getoond om er een representatief kantoorpand te bouwen.

Een kantoorfunctie past op dit moment niet binnen het geldende omgevingsplan. Daarom wil de gemeente de bestemming aanpassen van bedrijfswoning naar kantoor en dienstverlening. Omdat de gemeente eigenaar is van de grond, start zij zelf de planologische procedure voordat verkoop mogelijk is.

Volgens het college vormt een kantoor een geschikte overgang tussen de woningen aan de Lievelderweg en het bedrijventerrein Lindebrook. De verwachting is dat een kantoor minder verkeer en milieuhinder veroorzaakt dan een regulier bedrijf. Parkeren zal op eigen terrein plaatsvinden. Bij de verdere uitwerking van het plan wordt ook participatie met de omgeving meegenomen.

Het besluit van het college betekent nog niet dat het kantoor definitief gebouwd mag worden. Eerst moet de planologische procedure worden afgerond.

Meer informatie is te vinden in de besluitenlijst van de gemeente Oost Gelre