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Foto: Marcel Houwer

Grol heeft zondag 22 november een uitzege geboekt tegen AZC in Zutphen. De ploeg uit Groenlo kwam al in de eerste minuut op achterstand, maar herstelde zich snel. Sem van Beckhoven zorgde in de 23e minuut voor de gelijkmaker, waardoor het bij rust 1-1 stond.

In de tweede helft nam Grol het initiatief over. Juup Ratering en Tycho Riteco scoorden vlak na elkaar in de 77e en 79e minuut, waarmee ze de stand op 1-3 brachten. AZC deed nog een poging om terug te komen met een doelpunt van ongeveer veertig meter in de 87e minuut, maar Grol hield stand en won met 2-3.

Met deze overwinning verstevigt Grol zijn positie in de competitie. De ploeg uit Groenlo speelde een sterke tweede helft en liet zich niet verrassen door de late tegentreffer van AZC.

Verslag volgt