DINXPERLO — Gratis workshop kinder-EHBO bij Basker kinderopvang in Dinxperlo

1 minuut leestijd

Foto: PR

Op woensdag 25 november organiseert Basker kinderopvang een gratis workshop kinder-EHBO voor (aanstaande) ouders en verzorgers. De bijeenkomst vindt plaats bij Basker IKC de Bosmark aan de Europastraat 10 en begint om 19.30 uur. De workshop duurt ongeveer anderhalf uur.

Tijdens de workshop leren deelnemers hoe ze in veelvoorkomende noodsituaties bij kinderen, zoals vallen, brandwonden, verstikking of vergiftiging, rustig en effectief kunnen handelen. Artsen geven praktische tips en stap-voor-stap instructies, zodat ouders met meer vertrouwen eerste hulp kunnen bieden. Er is geen medische voorkennis nodig en deelnemers hoeven niets mee te nemen.

De workshop is bedoeld voor iedereen uit de omgeving die met kinderen te maken heeft. Aanmelden kan tot en met maandag 23 november via de website van Basker, zolang er plaatsen beschikbaar zijn.

Basker IKC de Bosmark is een integraal kindcentrum waar opvang en onderwijs samenkomen. Dit zorgt voor een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van opvang naar school in één vertrouwde omgeving.

Basker kinderopvang maakt deel uit van Babilou Family Nederland, een organisatie met ruim 2.500 medewerkers op circa 300 locaties. Samen met zusterorganisatie BijdeHandjes christelijke kinderopvang richt Babilou zich op de ontwikkeling van jonge kinderen met aandacht, zorg en spelenderwijs leren.