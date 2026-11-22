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Tijdens Jumping de Achterhoek op zaterdag 28 november staan twee Grote Prijzen centraal bij Paardensportcentrum Lichtenvoorde aan de Weijenborgerdijk in Vragender. De dag begint met een rubriek springen over 1,35 meter, gevolgd door de Grote Prijs over 1,45 meter. Beide rubrieken worden beslist met een barrage.

Onder de deelnemers bevinden zich bekende namen uit de paardensport, zoals Albert Zoer, Lars Kuster, Pim Mulder, Bas Moerings en Jasmin Seppälä. Het deelnemersveld belooft daarmee sterk te zijn. De Grote Prijs van 1,45 meter wordt gesponsord door Hendriks Beleef Ultieme Klasse. De winnaar maakt kans op een prijs van 1.500 euro en een auto.

Jumping de Achterhoek vindt plaats van woensdag 25 tot en met zondag 29 november. Na de wedstrijden op zaterdagavond is er een feestavond met dj Tom Gerritsen. De Grote Prijzen vormen het sportieve hoogtepunt van de zaterdag.

Meer informatie over het programma en de deelnemers is te vinden op de officiële website van Paardensportcentrum Lichtenvoorde.