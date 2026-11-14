LICHTENVOORDE — Goochelaar laat kinderen mediawijs worden met magische show

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Kinderen van 9 tot en met 14 jaar kunnen op dinsdag 24 november bij Het Gele Park in Lichtenvoorde een unieke voorstelling bijwonen die magie en mediawijsheid combineert. Meester-goochelaar Lars van Tuijl neemt hen tijdens De Magische Media Show mee in de wereld van internet en sociale media.

De show start om 15.00 uur en duurt een uur. Lars gebruikt bijzondere goocheltrucs, humor en verrassende demonstraties om te laten zien hoe het brein en de digitale wereld ons soms voor de gek kunnen houden. Daarbij komen ook serieuze onderwerpen aan bod, zoals het maken van sterke wachtwoorden, online privacy en veiligheid. De voorstelling wisselt informatieve eye-openers af met magische momenten, waarmee kinderen spelenderwijs bewust leren omgaan met internet en social media.

Lars van Tuijl is geen onbekende in de mediawereld. Hij was te zien in het NPO ZAPP-programma De Buitendienst en trad op tijdens de Dutch Media Week op het Mediapark in Hilversum.

De Magische Media Show sluit aan bij de Week van de Mediawijsheid, een initiatief dat aandacht vraagt voor bewust en veilig gebruik van digitale media.

Aanmelden kan via de website van Bibliotheek Oost-Achterhoek, bij de bibliotheek of telefonisch via 088-0062929.