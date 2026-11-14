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GROENLO — Carnavalsvereniging De Knunnekes met Good Wies Festival en pronkzittingen

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Foto: Marcel Houwer

Het prinsenbal zit erop en het nieuwe prinsenpaar van carnavalsvereniging De Knunnekes is bekend. Stadsprins Tim I en adjudant Bas kijken uit naar hun carnavalsseizoen. Op de agenda staan alweer verschillende activiteiten, met volgende week zondag het Good Wies Festival als eerstvolgende afspraak.

Het Good Wies Festival vindt plaats op zondagmiddag 22 november. De Knunnekes beloven een gezellige, muzikale carnavalsmiddag. Aanvang: 14:11 uur. Zaal open: 13:33 uur. Gratis entree!

Op vrijdag 27 november begint de vrije kaartverkoop voor de pronkzittingen bij Bar De Lange Gang. De verkoop start om 19.33 uur; de loting begint om 20.33 uur. Kaarten kosten €28,50 en per persoon kunnen maximaal zes kaarten worden gekocht.

In januari volgen zeven pronkzittingen: op 7, 8, 9 en 10 januari en op 14, 15 en 16 januari. De Knunnekes sluiten de agenda af met Carnavalzondag op 7 februari 2027.

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