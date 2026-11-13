GROENLO — Ivo II en Dave nemen afscheid na elf maanden als stadsprins en adjudant

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Foto: Marcel Houwer

Met een feestelijke en persoonlijke speech namen stadsprins Ivo II en adjudant Dave afscheid van hun rol bij De Knunnekes. Elf maanden geleden stonden ze nog samen op het podium voor hun onthulling. Nu blikten ze terug op een carnavalsjaar dat volgens hen voorbijgevlogen is.

Ivo en Dave omschreven hun regeerperiode als “één lange polonaise” van mooie en bijzondere momenten. Van de eerste verrassingen rond hun benoeming tot de bieravonden, de optocht en de vele ontmoetingen: het afgelopen jaar bracht volop feest en gezelligheid. “Wat een feest, wat een spektakel, wat een gelach en wat een emotie”, klonk het in hun afscheidsspeech.

Ook stonden de twee stil bij de mensen die hun jaar mogelijk maakten. Ze bedankten de Raad van Elf, de muzikanten en iedereen die voor sfeer en ondersteuning zorgde. Een speciaal woord van dank was er voor hun partners, die hen tijdens de campagne en de carnavalsdagen steunden.

Met humor blikten ze terug op hoe snel de tijd was gegaan. Elf maanden eerder stonden ze nog in hun kostuums op hetzelfde podium; nu was het moment aangebroken om het stokje over te dragen. Hun opvolgers wensten ze veel succes, maar vooral veel plezier toe. Ze hopen dat ook zij de komende maanden “kats de kluts kwijt” raken.