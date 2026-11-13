GROENLO — Vergunning voor verbouwing monumentale boerderij ondanks negatief advies

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Het college van Oost Gelre heeft besloten een vergunning te verlenen voor de verbouwing van een gemeentelijke monumentale boerderij aan de Meddoseweg 6 in Groenlo. Dit besluit wijkt af van het negatieve advies van de Commissie Omgevingskwaliteit over het gebruik van glas in de deelopening van de boerderij.

De bestaande deeldeuren van de boerderij blijven behouden, ondanks het plan om glas in de deelopening toe te passen. De monumentale boerderij maakt deel uit van het gemeentelijk erfgoed en de verbouwing roept daarom extra aandacht op. Het college kiest er nu voor om af te wijken van het advies van de commissie, die zich zorgen maakte over de impact van glas in de deelopening op het historische karakter van het pand.

De vergunningverlening betekent dat de verbouwing kan doorgaan, met behoud van de authentieke deeldeuren. Dit besluit is een belangrijke stap in het behoud en de aanpassing van het monumentale gebouw binnen Groenlo.