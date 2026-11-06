GROENLO — Taxatiedag in Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog in Groenlo

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Foto: Marcel Houwer

Wie wil weten wat een oud schilderij, sieraad of antiek voorwerp waard is, kan zaterdag 14 november terecht bij de Taxatiedag in het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog in Groenlo. Vier taxateurs met elk hun eigen specialisme beoordelen die dag de meegebrachte voorwerpen.

De taxateurs hebben kennis van onder andere schilderijen, kunst, antiek, zilverwerk en juwelen. Bezoekers mogen maximaal vier voorwerpen meenemen voor een waardebepaling. Aanmelden vooraf is verplicht.

De taxatiedag duurt van 10.30 tot 15.30 uur. De kosten voor de taxatie zijn inbegrepen bij de reguliere museumtoegang van 12,50 euro. Wie een Museumkaart of VriendenLoterij VIP-KAART heeft, mag gratis naar binnen. Ook Vrienden van Hart voor Vesting Grolle krijgen gratis toegang.