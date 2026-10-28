GROENLO — Groenlo verwelkomt Belgische bluesband Scotch No Soda in Brouwhuys

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Op zondagmiddag 8 november treedt de Belgische band Scotch No Soda op in Brouwhuys vanaf 16.00 uur. De groep staat onder leiding van Ilias Scotch (Ilja De Neve), bekend om zijn krachtige zang en pianospel dat teruggrijpt op pre-war blues en old-time jazz. Het geluid van zijn piano doet denken aan de stijlen uit New Orleans en Chicago.

De band wisselt in hun optreden diverse stijlen af, van rauwe blues en boogie-woogie tot swing en zelfs een vleugje country. De bezetting van Scotch No Soda bestaat uit Ilias Scotch (piano en zang), Gilles Droixhe (gitaar), Kurt Lens (contrabas) en Koen Van Peteghem (drums). Deze muzikanten treden al meer dan 22 jaar samen op en zijn daardoor bekend met elkaars speelstijl. Dit resulteert in een strak samenspel, een goede groove en ruimte voor muzikale verrassingen.

Toegang voor niet-leden kost 10 euro.