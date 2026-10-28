BORCULO — Galerie Le Stockage heropent met werk van Louise en Dolf Bierhuizen

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Galerie Le Stockage is opnieuw geopend voor bezoekers. De galerie toont werk van keramiste Louise Bierhuizen en beeldhouwer en vormgever Dolf Bierhuizen. De kunstenaars zijn tijdens bezoeken zelf aanwezig om over hun werk, werkwijze en inspiratie te vertellen.

Louise Bierhuizen maakt keramische objecten met zachte lijnen en subtiele glazuren. Dolf Bierhuizen werkt met hout en andere natuurlijke materialen. Zijn sculpturen verwijzen geregeld naar menselijke emoties en de relatie tussen mens en natuur. De galerie brengt hun verschillende stijlen samen in één tentoonstelling.

Bezoekers kunnen de werken bekijken en desgewenst aanschaffen. Galerie Le Stockage is dagelijks tussen 11.00 en 17.00 uur op afspraak te bezoeken. Een afspraak maken kan via 06 36285807 of 06 49970136.

Met de heropening krijgt Borculo er opnieuw een plek bij waar bezoekers hedendaagse keramiek en beeldhouwkunst kunnen bekijken en de makers kunnen ontmoeten.