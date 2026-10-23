BORCULO — Jan Put belicht geschiedenis van de VOC in Borculose synagoge

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Foto: Jan Put

Historicus Jan Put verzorgt op woensdag 4 november een lezing over de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) in de synagoge aan de Weverstraat 4 in Borculo. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en is onderdeel van een serie van vier lezingen die Put in het seizoen 2026-2027 geeft over de VOC en het Verre Oosten.

De VOC, opgericht in 1602 op initiatief van Johan van Oldenbarnevelt, groeide uit tot een invloedrijke handelsorganisatie die een belangrijke rol speelde in de opkomst van de Republiek der Verenigde Nederlanden als koloniale grootmacht. De compagnie wordt vaak gezien als de eerste multinational. Jan Put zal tijdens zijn lezing zowel de successen van de VOC belichten, zoals het ondernemerschap en de handelsgeest, als de minder fraaie kanten, waaronder de koloniale overheersing en de gevolgen daarvan.

Daarnaast gaat Put in op het Nederlandse bewind in Zuid-Afrika en de ontwikkeling van Batavia, de multiculturele stad die de VOC stichtte. Hiermee schetst hij een breed beeld van de erfenis van de VOC, met aandacht voor zowel bewonderenswaardige als omstreden aspecten.

Jan Put (1953) studeerde geschiedenis en werkte jarenlang als docent en rector, onder meer aan het Marianum in Groenlo. Na zijn pensioen in 2017 bleef hij actief als spreker en is hij maatschappelijk betrokken. Zijn interesse in geschiedenis verbreedde zich naar kunst en cultuur, wat terugkomt in zijn lezingen.

De toegangsprijs voor de lezing bedraagt 17,50 euro, donateurs betalen 15 euro. Reserveren en meer informatie zijn te vinden via synagogeborculo.nl/programmaoverzicht.