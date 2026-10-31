DOETINCHEM — Business & Bedrijvenavond bij het Graafschap College

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Foto: PR

Op dinsdag 24 november 2026 organiseren de businessopleidingen van het Graafschap College samen met voetbalclub De Graafschap een Business & Bedrijvenavond. Bedrijven en ondernemers uit de regio zijn uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomst.

De avond is bedoeld om netwerken te bevorderen en zakelijke contacten te versterken. Geïnteresseerden kunnen zich alvast aanmelden via een online formulier. De officiële uitnodiging volgt later.

Voor aanmelding is een QR-code beschikbaar, maar ook via deze link kan men zich registreren.

De organisatie wordt geleid door Inez Leijenaar, manager van de businessopleidingen, Henk Bloemers, commercieel manager van De Graafschap, en Daphne te Lintum, BPV-coördinator van de businessopleidingen.