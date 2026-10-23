GROENLO — Groenlo organiseert sponsorbijeenkomst over toekomst van de Achterhoek

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Op donderdag 5 november komen in het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog (NMTO) in Groenlo verschillende sprekers samen om te praten over de toekomst van de Achterhoek. De bijeenkomst, georganiseerd door Hart voor vesting Grolle in samenwerking met Rabobank, richt zich op de economische en maatschappelijke ontwikkelingen in de regio.

Mart de Kruif, voormalig Commandant der Landstrijdkrachten en bekend van televisie, geeft een toelichting op de gevolgen van wereldwijde gebeurtenissen, zoals de oorlog in Oekraïne, voor de Achterhoek. Daarnaast bespreekt Jordy Overkamp van Rabobank de actuele economische cijfers en trends die bepalend zijn voor het succes van de regio.

Gea Hofstede, burgemeester van Oost Gelre, deelt haar visie op de toekomst van de Achterhoek vanuit haar rol in de regio. Daarna volgt een panelgesprek met Mart de Kruif, Rob Schuurman (CEO van Nedap), Bas Hommelink (directeur van BINX Smartility en bestuurslid VNO-NCW Achterhoek) en Helga Witjes, gedeputeerde van de provincie Gelderland. Onder leiding van dagvoorzitter Mark Geessink bespreken zij welke koers de Achterhoek moet kiezen om haar sterke punten te behouden.

De bijeenkomst start om 15.45 uur met ontvangst in het NMTO aan de Mattelierstraat 5. Na het programma is er een netwerkborrel met een uitgebreid buffet en de mogelijkheid om het historisch verbouwde stadhuis te bezoeken. Het programma eindigt rond 19.30 uur.

Wie wil deelnemen aan deze bijeenkomst kan zich aanmelden via de website van Hart voor vesting Grolle. Meer informatie en het volledige programma zijn te vinden op de officiële pagina.