GROENLO — Tessa stopt met kapsalon Jij Mooi Haar

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Foto: PR

Tessa te Veluwe-Nijenhuis stopt na ruim zeven jaar met kapsalon Jij Mooi Haar aan de Eibergseweg 22a in Groenlo. Ze werkt nog tot en met 2 november; daarna sluit de salon definitief.

Tessa gaat volledig aan de slag bij het Graafschap College, waar ze lesgeeft. Toen ze daar een extra werkdag kon krijgen, besloot ze met de kapsalon te stoppen. Afspraken na 2 november worden geannuleerd. Om haar voorraad op te maken, geeft Tessa 20 procent korting op de producten die nog beschikbaar zijn.

Meer informatie staat op de website van Jij Mooi Haar.