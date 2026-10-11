DINXPERLO — Hartcheckpunt in Dinxperlo helpt 40- tot 70-jarigen hun hartgezondheid te meten

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Foto: Hartstichting

Op 30 oktober 2026 kunnen inwoners van Dinxperlo tussen 40 en 70 jaar zonder hart- of vaatziekten gratis hun bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker laten meten bij het Hartcheckpunt in Het Kulturhus aan de Terborgseweg 3. Het punt is open van 10.00 tot 15.00 uur en bezoekers kunnen zonder afspraak langskomen, afhankelijk van de beschikbare plek.

Na ongeveer 15 minuten krijgen deelnemers hun meetresultaten en kunnen ze in gesprek met lokale leefstijladviseurs. Deze adviseurs geven tips over voeding, beweging en stoppen met roken, zodat mensen weten wat ze kunnen doen om hun hartgezondheid te verbeteren.

Het initiatief richt zich specifiek op mensen tussen 40 en 70 jaar die geen medicijnen gebruiken voor bloeddruk, cholesterol of bloedsuiker en geen hart- of vaatziekten hebben. Ook wie zich gezond voelt, wordt aangemoedigd om mee te doen. Veel mensen in deze leeftijdsgroep hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten zonder dat ze dat merken, bijvoorbeeld door een te hoge bloeddruk of cholesterol.

De Hartcheckpunten zijn onderdeel van een landelijk programma van de Hartstichting, dat langs buurthuizen, bibliotheken en andere toegankelijke locaties reist. Zo kunnen mensen hun hartgezondheid laten controleren en worden ze verbonden aan lokale activiteiten die een gezonde leefstijl ondersteunen.

Meer informatie over andere Hartcheckpunten is te vinden op de website van de Hartstichting.