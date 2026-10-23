LAREN (GLD) — Alain Clark begint samenwerking met Bright Up Records in Laren

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Zanger, songwriter en producer Alain Clark werkt voortaan samen met Bright Up Records, een jong label uit Oost-Nederland. Clark koos voor dit label vanwege de persoonlijke en no-nonsense aanpak die het team hanteert.

Bright Up Records maakt deel uit van Helderop, een muziekbedrijf gevestigd in Laren (Gld). Helderop ondersteunt artiesten met labels, boekingen, management en beschikt over eigen opname- en podcaststudio’s. Volgens Clark kijkt hij uit naar het nieuwe hoofdstuk met het label en het maken van nieuwe muziek.

Ronnie Degen, algemeen directeur van Helderop, zegt dat er meteen een klik was tijdens het eerste gesprek. Hij benadrukt dat Alain Clark op zoek was naar een toegewijd team dat het beste uit hem haalt, iets wat Bright Up Records volgens hem biedt. De samenwerking moet leiden tot een nieuwe release van Clark, waar binnenkort meer over bekend wordt gemaakt.

Meer informatie over Helderop is te vinden op de officiële website.