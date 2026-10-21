GROENLO — The Shaka Wiz opent concertreeks Eigen Werk in Uitvoering in Rockcafé Taste

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Op zondag 1 november start Rockcafé Taste met de concertreeks Eigen Werk in Uitvoering. Om 15.30 uur treedt The Shaka Wiz op, een band die funk, Afro-beats en jazz met elkaar mengt. Het optreden vindt plaats in het evenementen- en muziekcafé aan de Grotestraat.

Deze serie avonden wordt zes keer per jaar georganiseerd en richt zich op bands die eigen muziek spelen. Taste werkt hiervoor samen met het keurmerk Alliantie Muziekcafés om ruimte te bieden aan originele muziek en nieuw talent van verschillende leeftijden. Het programma wijkt af van standaardoptredens en geeft artiesten een podium voor hun eigen geluid.

The Shaka Wiz brengt vooral eigen nummers, met af en toe een cover. De band laat zich inspireren door artiesten als Sly & the Family Stone en Fela Kuti. Het optreden belooft een mix van energie, groove en positieve vibes.

De deuren van Rockcafé Taste gaan open om 14.30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via de officiële website.