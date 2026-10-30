SKB maakt voor 2027 afspraken met alle zorgverzekeraars

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Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) heeft voor 2027 met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dit betekent dat inwoners van de Achterhoek ook volgend jaar bij het ziekenhuis terechtkunnen, ongeacht bij welke zorgverzekeraar zij verzekerd zijn. Het SKB is een van de eerste ziekenhuizen die de onderhandelingen met alle verzekeraars al heeft afgerond.

Elk jaar onderhandelen ziekenhuizen en zorgverzekeraars over de zorg die wordt geleverd, de prijs en de kwaliteit daarvan. Edwin Maalderink, bestuurder van het SKB, zegt dat deze afspraken laten zien dat er vertrouwen is in de koers die het ziekenhuis samen met patiënten, medewerkers en regionale partners volgt. De focus ligt op gezond leven, zorg dichtbij en samenwerking in de regio. Die richting moet ervoor zorgen dat goede zorg ook in de toekomst beschikbaar en bereikbaar blijft.

De contracten met de zorgverzekeraars gelden voor 2027, in enkele gevallen zelfs voor meerdere jaren tot en met 2028 of 2029. Een overzicht van de zorgverzekeraars en de afgesloten contracten is te vinden op de website van het SKB.

Wie een zorgverzekering afsluit, moet goed letten op de polisvoorwaarden. Het SKB heeft weliswaar met alle verzekeraars afspraken, maar de vergoeding van zorg kan verschillen per verzekering en aanvullende verzekering die iemand kiest. Ook het eigen risico speelt een rol. Voor zorg uit de basisverzekering geldt altijd een verplicht eigen risico, dat in 2027 €400 bedraagt. Daarnaast kan iemand kiezen voor een vrijwillig eigen risico, wat invloed heeft op de kosten. Bovendien dekken sommige verzekeraars bepaalde behandelingen mogelijk niet. Daarom is het verstandig vooraf bij de eigen zorgverzekeraar na te vragen welke zorg vergoed wordt.

Meer informatie en het overzicht van de zorgverzekeraars zijn beschikbaar op de website van het SKB.