LICHTENVOORDE — Fietstunnel Koekenveld in Lichtenvoorde blijft langer dicht vanwege werkzaamheden

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Foto: PR

De fietstunnel Koekenveld onder de N18 is sinds 12 oktober afgesloten voor herstelwerkzaamheden aan een lekkende voeg. De afsluiting zou aanvankelijk duren tot 30 oktober, maar de werkzaamheden nemen meer tijd in beslag. Daarom blijft de tunnel nu tot en met dinsdag 10 november 2026 gesloten.

De aannemer Heijmans Infra voert het herstel uit. Tijdens de afsluiting wordt een omleidingsroute aangegeven voor fietsers die normaal gebruikmaken van de tunnel. Het is nog niet bekend of de werkzaamheden na 10 november volledig zijn afgerond.