OOST GELRE — Gemeenteraad Oost Gelre verwierp motie VVD over financiële bijdrage aan Zwolle

1 minuut leestijd

Foto: Uitzending gemeenteraad Oost Gelre

De gemeenteraad heeft een motie van de VVD verworpen die het college vroeg om uiterlijk in het eerste kwartaal van 2027 een voorstel voor een financiële compensatie voor het dorp Zwolle voor te leggen. Negen raadsleden stemden voor, veertien tegen.

De motie was bedoeld om vaart te zetten achter plannen voor Zwolle, los van de komst van het zonnepark aan de Hegemansweg. Wethouder Schut gaf aan dat het college wel uiterlijk in het eerste kwartaal van 2027 met de gemeenschap van Zwolle in gesprek zal gaan, maar beloofde geen voorstel in die periode.

Lokaal Belang steunde de motie, terwijl OOG en CDA tegenstemden. Zij willen eerst de uitkomsten van de lopende dorpendialoog afwachten voordat zij een besluit nemen over financiële compensatie.