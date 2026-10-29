HARREVELD — Gemeenteraad Oost Gelre stemt in met motie over opvang en woningbouw in Harreveld

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Foto: Uitzending gemeenteraad Oost Gelre

De gemeenteraad van Oost Gelre heeft een motie aangenomen die de opvang van nareizigers op het AIJB-terrein in Harreveld regelt en de weg vrijmaakt voor woningbouw. De motie, ingediend door CDA, PRO en OOG, kreeg 14 stemmen voor en 9 tegen. Volgens de motie moet de opvang van nareizigers maximaal vijf jaar duren. Daarna moet het terrein worden ontwikkeld voor woningbouw. De raad wil dat hierover afspraken worden gemaakt met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de terreineigenaar iHub.

Wethouder Donderwinkel gaf aan dat het college inzet op opvang voor maximaal 200 nareizigers. Het college streeft ernaar om na vijf jaar te starten met woningbouw, maar waarschuwde dat niet alle gevraagde afspraken uitvoerbaar zijn. In december worden het draagkrachtonderzoek en de bestuursovereenkomst aan de raad voorgelegd.

De VVD en Oost Gelre Vooruit stemden tegen de motie. Zij steunen de wens voor woningbouw en duidelijkheid, maar niet de voorgestelde aanpak. De motie brengt duidelijkheid over de termijn van opvang en de toekomst van het AIJB-terrein, een onderwerp dat in Harreveld en de gemeente Oost Gelre leeft.