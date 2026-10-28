OOST GELRE — Oost Gelre vermindert achterstand bij huisvesting statushouders aanzienlijk

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De gemeente Oost Gelre heeft de achterstand bij het huisvesten van statushouders in de eerste helft van 2026 teruggebracht van 23 naar vier personen. Dit maakte wethouder Donderwinkel dinsdagavond bekend tijdens de raadsvergadering in het stadhuis van Groenlo.

Statushouders zijn vluchtelingen die in Nederland mogen blijven en recht hebben op een woning. De gemeente werkt samen met woningcorporaties om geschikte woonruimte voor hen te vinden. Daarnaast maakt Oost Gelre samen met Winterswijk gebruik van een tijdelijke opvanglocatie op het terrein van het asielzoekerscentrum in Winterswijk. Hier kunnen maximaal 32 statushouders verblijven. Zij starten hier alvast met hun inburgering voordat ze naar een passende woning in Oost Gelre verhuizen.

De wethouder gaf aan dat de achterstand mede is verkleind doordat woningen zijn toegewezen aan herenigde gezinnen. Ook ontvangt de gemeente eerder informatie over gezinsleden die mogelijk naar Nederland komen, waardoor sneller naar geschikte woningen kan worden gezocht.

Voor de komende jaren verwacht het college vooral op nieuwbouw door woningcorporaties te kunnen rekenen. Daarnaast voert de gemeente gesprekken met particuliere eigenaren die panden willen verbouwen tot woonruimte voor statushouders of Oekraïense vluchtelingen. Voor deze verbouwingen kan mogelijk geld van het Rijk beschikbaar komen. De gemeente stelt daarbij voorwaarden, onder andere aan de huurprijzen.

De fractie PRO Oost Gelre stelde vragen over de aanpak van de achterstand, omdat statushouders soms lang in een asielzoekerscentrum moeten blijven door het woningtekort. Ook wilde zij weten welke mogelijkheden er zijn om extra woonruimte te creëren.