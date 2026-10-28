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LICHTENVOORDE — Pouring Workshop – Maak je eigen kleurrijke kunstwerken bij THILS

1 minuut leestijd

Foto: PR

Bij THILS Workshops & Creaties in Lichtenvoorde kunnen deelnemers in november een pouringworkshop volgen. Met vloeibare acrylverf maken ze drie kleurrijke kunstwerken: twee canvasplaten en een fles. Ervaring met schilderen is niet nodig.

De workshops zijn op 15, 17, 19, 21 en 24 november. Ze duren ongeveer twee tot tweeënhalf uur en kosten € 74,95 per persoon. De prijs is inclusief materialen en begeleiding. Er kunnen zes tot twaalf mensen deelnemen.

De workshop wordt gegeven bij THILS aan de Galileïstraat 5. Aanmelden kan via de website van THILS.

Bron: Thils

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