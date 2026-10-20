GROENLO — 32e Algemene Brouwerijartikelenbeurs in De Mattelier

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Op zondag 1 november 2026 organiseert het Grolsch Verzamelaars Gilde voor de 32e keer de Algemene Brouwerijartikelenbeurs. Dit evenement vindt plaats in sociaal cultureel centrum De Mattelier in Groenlo en trekt verzamelaars uit het hele land en daarbuiten.

De beurs opent om 10.30 uur en duurt tot 15.30 uur. Bezoekers kunnen er honderden verschillende brouwerijartikelen bekijken en ruilen, zoals glazen, pullen, flessen, blikjes, viltjes en etiketten. De tafels zijn al geruime tijd volgeboekt door verzamelaars met uiteenlopende verzamelgebieden, waardoor een breed scala aan binnen- en buitenlandse artikelen te zien zal zijn. Toegang is gratis voor kinderen tot twaalf jaar, overige bezoekers betalen drie euro.

Naast het ruilen van artikelen organiseert het Grolsch Verzamelaars Gilde drie veilingen met bijzondere en oude brouwerijartikelen, waarbij de nadruk ligt op Grolsch-producten. Verzamelaars en geïnteresseerden kunnen tot 11.00 uur artikelen inbrengen. De veilingen vinden plaats om 11.30, 13.00 en 14.30 uur. De organisatie bepaalt in overleg of een artikel geschikt is voor veiling en kan een minimum inzetbedrag vaststellen.

Het Grolsch Verzamelaars Gilde bestaat sinds 1993 en telt ongeveer 450 leden. Het lidmaatschap kost 25 euro per jaar en geeft onder meer recht op het verenigingsblad “De Klok”, dat vier keer per jaar verschijnt. Ook kunnen leden gratis deelnemen aan de jaarlijkse beurs en aan informele bijeenkomsten waar het uitwisselen van nieuwtjes en ruilen centraal staan. Nieuwe leden ontvangen een Grolsch-bierpul als welkomstgeschenk.

De Mattelier is gevestigd aan De Mattelierstraat 19 in Groenlo. Meer informatie over de beurs is te vinden op de officiële website van De Mattelier.