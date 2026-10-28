GROENLO — College Oost Gelre overweegt uitnodiging koning voor Slag om Grolle in 2027

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Foto: Koning Willem-Alexander zwaait naar publiek in Marienvelde. Foto: Marcel Houwer

Het college van burgemeester en wethouders van Oost Gelre bespreekt met betrokken organisaties de mogelijkheid om koning Willem-Alexander uit te nodigen voor de herdenking van de Slag om Grolle in oktober 2027. Dat maakte burgemeester Gea Hofstede bekend tijdens het vragenuur van de gemeenteraad op 27 oktober.

In 2027 is het precies 400 jaar geleden dat prins Frederik Hendrik het beleg van Groenlo leidde. Tegelijkertijd viert Groenlo dan het 750-jarig bestaan van haar stadsrechten. CDA-raadslid Jeroen Gerretsen vroeg het college welke stappen zij wil zetten om de koning, die een directe afstammeling is van Frederik Hendrik, naar Groenlo te halen.

Burgemeester Hofstede noemde het een waardevolle suggestie en gaf aan dat het college dit met de organisaties rond de jubileumviering en de Slag om Grolle wil bespreken. Pas daarna kunnen de juiste kanalen worden benaderd om een eventuele uitnodiging te doen. Een koninklijk bezoek is daarmee nog niet zeker.

Op een vervolgvraag gaf Hofstede aan dat het college geen inzicht heeft in de agenda of vakantieplannen van koning Willem-Alexander. Voor het weekend van 22 tot en met 24 oktober 2027, wanneer de herdenking waarschijnlijk plaatsvindt, stond volgens de openbare agenda van het Koninklijk Huis nog geen bezoek gepland.

De Slag om Grolle en het jubileum van de stadsrechten vormen belangrijke momenten voor Groenlo, die in 2027 met diverse activiteiten worden gemarkeerd.