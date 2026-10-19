GROENLO — Concordia Beltrum en Hoogeveense Harmonie spelen dubbelconcert in De Mattelier

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Op zaterdag 31 oktober 2026 om 20.00 uur geven harmonieorkest Concordia uit Beltrum en de Hoogeveense Harmonie een gezamenlijk concert in De Mattelier in Groenlo. Het concert is een try-out voor de Hoogeveense Harmonie ter voorbereiding op het concours dat op 7 november in Hoogeveen plaatsvindt.

Concordia Beltrum bestaat sinds 1922 en telt ongeveer vijftig leden, waaronder veel jeugd. Het orkest speelt een breed repertoire, van marsen tot klassieke muziek. Sinds 2006 staat het orkest onder leiding van dirigent Henk-Jan Heijnen, die zijn muzikale opleiding volgde aan het conservatorium in Enschede. De repetities vinden wekelijks plaats op donderdagavond in het clubgebouw Dacapo.

De Hoogeveense Harmonie is een concertorkest dat in 2023 promoveerde naar de eerste divisie. Onder leiding van dirigent en artistiek leider Berjan Morsink richt het orkest zich op professionele uitvoeringen waarbij muzikale uitdagingen en publiekswensen centraal staan.

Het dubbelconcert in De Mattelier biedt beide orkesten de kans om zich muzikaal te presenteren en ervaring op te doen. Voor de Hoogeveense Harmonie is het optreden een belangrijke voorbereiding op het concours in november.

Kaarten voor het concert kosten €10,-, kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang. Meer informatie en tickets zijn te vinden op de website van De Mattelier. Meer over Concordia Beltrum is te lezen op hun officiële pagina en over de Hoogeveense Harmonie op hun website.