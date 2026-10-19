GROENLO — Groenlo ontvangt Twentse cabaretgroep Twente Plat met nieuwe voorstelling

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Op vrijdag 30 oktober 2026 brengt het gezelschap Twente Plat een nieuwe voorstelling vol Twentse humor naar De Mattelier in Groenlo. De voorstelling begint om 20.00 uur en belooft een avond te worden waarin de Twentse cultuur en traditie centraal staan.

Twente Plat bestaat uit vier cabaretiers die hun opleiding genoten aan het Twents Conservatorium in Enschede. Ze combineren conferences, sketches en liedjes waarin de typische Twentse humor en taal de hoofdrol spelen. Het gezelschap staat bekend om het jaarlijks presenteren van een fris en nieuw programma, waarin herkenbare situaties en personages uit de regio op het podium tot leven komen.

In deze voorstelling zijn onder meer Hendurk & Geessie en Mans & Geertje te zien, die samen meerdere instrumenten bespelen en zichzelf muzikaal begeleiden. Daarnaast maken de avonturen van Aaltje & Trijntje deel uit van het programma. Deze twee oudere hartsvriendinnen spreken openhartig over hun belevenissen, wat zorgt voor herkenbare en humoristische momenten.

Kaarten kosten €21,50 en zijn verkrijgbaar via de officiële ticketpagina van De Mattelier.