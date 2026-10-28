OOST GELRE — Gemeenteraad Oost Gelre verwerpt VVD-motie over opvang nareizigers in Harreveld

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De gemeenteraad van Oost Gelre heeft dinsdag 27 oktober een motie van de VVD verworpen die betrekking had op de opvang van 200 nareizigers in Harreveld. Veertien raadsleden stemden tegen, negen voor.

De VVD-fractie wilde dat het college de raad vooraf om een bindend advies zou vragen voordat een vergunning voor de opvang wordt verleend. Daarnaast vroeg de partij om Dorpsbelangen Harreveld te betrekken bij het onderzoek naar de gevolgen van de opvang voor het dorp. Ook moest de onderzoeksopzet en de uitkomsten met de raad worden gedeeld.

Wethouder Donderwinkel gaf tijdens de vergadering aan dat het advies van de raad al bindend is. Hierdoor vonden CDA en OOG de motie overbodig en stemden tegen.

De VVD bleef echter bezorgd over de mate van betrokkenheid van Dorpsbelangen Harreveld en de invloed die inwoners kunnen uitoefenen op de plannen. Het college stelde dat Dorpsbelangen wel degelijk heeft meegedacht en dat het onderzoeksrapport met de raad wordt gedeeld voordat er een definitief besluit wordt genomen.