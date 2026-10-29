GROENLO — William Smulders & The Handjives spelen in Rockcafé Taste in Groenlo

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Rockcafé Taste in Groenlo presenteert zaterdag 7 november 2026 een avond met William Smulders & The Handjives. De band brengt een mix van swingende rock-‘n-roll en tijdloze evergreens, met nummers van onder meer Elvis Presley en Herman Brood.

William Smulders staat al meer dan dertig jaar op het podium en trad in 2025 solo op tijdens de nieuwjaarsparty bij Taste. Nu keert hij terug, ditmaal met The Handjives. Samen hebben ze ervaring opgedaan met internationale artiesten zoals Wanda Jackson en Linda Gail Lewis en speelden ze op grote podia zoals het GelreDome en tijdens de Nijmeegse Vierdaagsefeesten.

De muziek wordt omschreven als een swing die sinds de jaren ’50 zelden zo wordt gebracht, aldus het NRC Handelsblad. De avond begint om 21.00 uur, een tijdstip waarop bij Taste de optredens altijd starten. Bezoekers wordt aangeraden op tijd te komen om niets te missen.

Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Rockcafé Taste.