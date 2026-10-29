LICHTENVOORDE — THILS geeft workshops op locaties in Silvolde en Winterswijk

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Foto: PR

THILS Workshops & Creaties uit Lichtenvoorde breidt het workshopaanbod uit naar Silvolde en Winterswijk. Eigenaresse Mathilde begeleidt daar VULLOW-workshops, waarbij deelnemers vanaf een eigen foto een schilderij maken. Schilderervaring is niet nodig.

Bij Moment voor Rust in Silvolde staat de eerstvolgende workshop gepland op zaterdag 21 november. Deelnemers schilderen daar een portret van hun huisdier. Deelname kost € 95.

In Winterswijk werkt THILS samen met LEV. by Mike aan het Strandbad. Daar combineren de partners een schilderworkshop met een viergangendiner. De eerstvolgende data zijn 31 oktober, 22 november en 26 november. Het arrangement kost € 150 per persoon.

Met de samenwerkingen kunnen deelnemers de workshops ook buiten het atelier in Lichtenvoorde volgen. Meer informatie en aanmelden kan via de website van THILS.