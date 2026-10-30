ACHTERHOEK — Zorg & Welzijn-karavaan bezoekt tien middelbare scholen in de Achterhoek

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Foto: Carlo Stevering

De Zorg & Welzijn-karavaan gaat van maandag 2 tot en met vrijdag 13 november 2026 langs tien middelbare scholen verspreid over de Achterhoek. Dit is de tweede editie van het initiatief, dat vorig jaar voor het eerst een tournee van één week langs vijf scholen maakte.

Met interactieve opdrachten en een virtual reality-ervaring krijgen scholieren een beter beeld van de diverse beroepen en opleidingen in de zorg- en welzijnssector. Het programma helpt jongeren te ontdekken wat het werk inhoudt en welke mogelijkheden deze sector biedt, waar de komende jaren een grote vraag is naar nieuwe medewerkers.

De karavaan is een initiatief van De Gezondste Regio, waarin verschillende zorg- en welzijnsorganisaties, acht Achterhoekse gemeenten en zorgverzekeraar Menzis samenwerken. Vanwege de toenemende behoefte aan zorgprofessionals – met een verwacht tekort van 5.300 mensen in de regio in 2034 – is het belangrijk om jongeren vroeg te laten kennismaken met deze sector.

Het programma bestaat uit vijf interactieve onderdelen, waaronder een erkend loopbaanoriëntatie- en begeleidingsprogramma (LOB) van Stichting ZWBT en een VR-ervaring waarin leerlingen typische werkzaamheden zelf kunnen ervaren. Volgens themacoördinator Mariska Völkers helpt dit jongeren om een bewuste profiel- en studiekeuze te maken, wat kan leiden tot meer kwalitatieve instroom en minder uitval in opleidingen.

Tijdens de twee weken bezoekt de karavaan de volgende scholen:

2 november: Panora Lyceum, Doetinchem

3 november: Almende College, Silvolde

4 november: Marianum, Lichtenvoorde

5 november: Schaersvoorde, Aalten

6 november: Assink Lyceum, Neede

9 november: Staring, Borculo

10 november: Houtkamp College, Doetinchem

11 november: Kompaan College, Zutphen

12 november: Gerrit Komrij College, Winterswijk

13 november: Liemers College, Didam

Bij elk bezoek zijn meerdere zorg- en welzijnsorganisaties betrokken, zoals Markenheem, Zozijn, Careaz, Sensire en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB).