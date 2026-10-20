ULFT — Jonge muzikanten treden op in DRU Popzaal met streektaalmuziek

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De DRU Popzaal staat vrijdag 6 november in het teken van streektaalmuziek. Tijdens SPÖL ’S PLAT! LIVE laten de bands Valz en Ulkennüs en singer-songwriter Timo van de Sande hun nieuwe en bekende nummers horen. De toegang is gratis; kaarten zijn te reserveren via de website van de DRU.

Het concert vormt de afsluiting van het coachingstraject SPÖL ’S PLAT!, waarin jonge muzikanten dit jaar werkten aan nummers in de streektaal. De deelnemers – Ulkennüs uit Mariënvelde, Valz uit Drempt en Timo van de Sande uit Wijchen – zijn gemiddeld nog geen twintig jaar. Tijdens de zomer werkten ze aan nieuwe liedjes en teksten, hun podiumpresentatie en geluidstechniek.

Daarbij kregen ze begeleiding van countryzangeres Sandra Vanreys, Kevin Raayman van De Boetners, Herbert Jolink van punkrockband Donder en streektaaltekstschrijver Gerwin Ruesink van Ondog.

Op het podium zijn de muzikanten ook te zien in wisselende samenstellingen met hun coaches. Bezoekers kunnen rekenen op Achterhoekse streektaalmuziek in uiteenlopende stijlen: van intieme akoestische nummers en country tot stevige boerenrock. Ook de coaches zingen en spelen af en toe mee.

Gesprek over streektaalmuziek

Voorafgaand aan het concert is er in Muziekcafé Oerend Echt een gesprek over streektaalmuziekteksten. Frans Miggelbrink gaat in gesprek met Hans Keuper van Boh Foi Toch, Dolf Ruesink, de talenten en hun coaches. De muziek wordt verzorgd door Fien Snelting, winnares van Amphion Open. Het muziekcafé is vrijwel uitverkocht.

Voor SPÖL ’S PLAT! LIVE zijn nog gratis kaarten beschikbaar via de website van de DRU.