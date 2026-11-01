WINTERSWIJK — Boswachters leiden wandeling door ’t Masterveld in Ratum

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Foto: Arie de Knegt

Op zaterdag 21 november 2026 organiseren de boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen een wandeling door ’t Masterveld in Ratum. De tocht start om 14.00 uur en duurt ongeveer 2,5 uur.

Deelnemers krijgen de kans om samen met een boswachter de minder bekende paadjes van het gebied te verkennen. Tijdens de wandeling worden verborgen plekjes en bijzondere natuurverschijnselen ontdekt die normaal gesproken weinig mensen te zien krijgen. Ook voor wie Ratum goed kent, valt er volgens de organisatie nog genoeg te ontdekken.

De wandeling is geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar. De boswachters adviseren stevige schoenen en een goede wandelconditie vanwege het avontuurlijke karakter van het terrein.

De kosten bedragen 6 euro per persoon. Voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar is de prijs 3 euro. Donateurs van Geldersch Landschap & Kasteelen betalen 3 euro per persoon, kinderen van donateurs 1,50 euro, op vertoon van een geldige donateurspas.

Reserveren is verplicht en kan online via de website van Geldersch Landschap & Kasteelen.