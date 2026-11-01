Weer Achterhoek: Motregenachtig weer

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Foto: PR

Het blijft vandaag in Achterhoek aan de koude kant. De temperatuur ligt tussen ongeveer 9 en 10 graden en het weerbeeld is vooral motregenachtig.

Zo verloopt de dag

De ochtend begint bewolkt, in de middag wordt het bewolkt en de avond verloopt bewolkt. Grote omslagen worden niet verwacht; de lucht houdt gedurende de dag een vrij constant karakter. Wie langere tijd buiten is, merkt die overgang waarschijnlijk beter dan iemand die alleen even op pad gaat.

Ook wanneer het tijdelijk wat lichter wordt, blijft de lucht koel aanvoelen. Veel opwarming zit er vandaag niet in en in de schaduw blijft het ronduit fris.

Regen en wind

Een enkele bui of wat gespetter is mogelijk, met de grootste kans in de avond. Langdurige regen lijkt daarbij niet het meest waarschijnlijke scenario. De wind blijft rustig en zal meestal weinig opvallen.

Praktisch voor onderweg

Warme kleding blijft gedurende de dag verstandig. Kijk kort voor vertrek nog even naar de lucht, want de timing van bewolking en buien kan plaatselijk verschillen.

De zon is vandaag boven de horizon van ongeveer 07:28 tot 17:05 uur.