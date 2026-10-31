WINTERSWIJK — Informatieavond over slaapapneu in SKB Winterswijk

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Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) organiseert op dinsdag 24 november een informatieavond over slaapapneu. De bijeenkomst is bedoeld voor patiënten, hun naasten en anderen die meer willen weten over deze aandoening.

De avond begint om 19.00 uur met een inloop vanaf 18.45 uur en duurt tot 20.30 uur. Locatie is het auditorium van het SKB in Winterswijk.

Verschillende zorgprofessionals geven uitleg over de oorzaken, gevolgen en behandelmogelijkheden van slaapapneu. Zo licht KNO-arts en tandarts Van der Wielen toe wat slaapapneu precies inhoudt en hoe een MRA-beugel kan helpen. De longarts bespreekt het gebruik van een CPAP-apparaat. Daarnaast vertelt een slaapoefentherapeut over het belang van gezonde slaap.

Tijdens de avond zijn er ook informatiestands van onder meer de Apneuvereniging, Vivisol en het Gezond Leven Punt. Bezoekers kunnen hier terecht voor advies en het stellen van vragen.

Deelname aan de informatieavond is gratis, maar er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via de officiële website.