WINTERSWIJK — Finding Emily draait op 3 november in Filmhuis Winterswijk

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Op dinsdag 3 november vertoont Filmhuis Winterswijk de film Finding Emily drie keer: om 16.00, 18.30 en 21.00 uur. De voorstellingen vinden plaats in het Servicetheater Skopein aan de Meddosestraat 4-8.

Finding Emily is een romantische komedie over Owen Brompton, een geluidstechnicus aan een universiteit in Manchester. Tijdens een avondje uit ontmoet hij zijn droomvrouw, een studente die zich Emily noemt. Na een klik tussen hen geeft ze hem haar telefoonnummer, maar de volgende dag blijkt er een cijfer te ontbreken en kent hij haar achternaam niet. Owen begint een zoektocht op de campus en krijgt hulp van Emily Raine, een psychologiestudente die hem gebruikt voor haar scriptie over verliefdheid en mentale problemen.

Owen stuurt een e-mail naar alle 318 studenten met de naam Emily, wat leidt tot een chaotische en hilarische situatie op de universiteit. Zijn actie gaat viraal en hij krijgt al snel het stempel van stalker. Tegelijk groeien Owen en Emily Raine steeds dichter naar elkaar toe.

De film wordt geprezen om zijn geestige dialogen en sprankelende regie. De Volkskrant noemt Finding Emily een film die je hart steelt, terwijl The Guardian het omschrijft als een “warm-hearted Gen Z campus romcom” die onmogelijk te haten is. Cinemagazine prijst de film als een geloofwaardige en grappige romantische komedie die van begin tot eind een glimlach bezorgt.

Reserveren voor de voorstellingen kan via de website van Skopein. Kaarten moeten uiterlijk 15 minuten voor aanvang worden afgehaald. Filmhuis Winterswijk benadrukt dat hun films voor iedereen toegankelijk zijn, donateurschap is niet verplicht.

Meer informatie en het volledige programma zijn te vinden op de programma pagina van Filmhuis Winterswijk.